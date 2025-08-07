These Are The 50 Most Dangerous Hometowns In New York

New York State is home to many amazing places to live. Unfortunately, some are more dangerous than others.

Based on violent crime rates, property crime rates, population size, and more, we determined the 50 most dangerous places to live in New York State.

Let's first start with the 10 most dangerous places to live in the Empire State and then go on to share the full list.

These Are The 10 Most Dangerous Places To Live In New York State

These Are The 10 Most Dangerous Places To Live In New York State

If you're thinking of moving, this list might be a helpful guide. But remember, crime rates vary, and sometimes it's a small part of a hometown that brings the rankings down. Plus, many areas are working to improve.

The 50 Most Dangerous Places To Live In New York State

Below is 11-50 of our list.

11. Newburgh, Orange County, New York

• Violent crime rate: 699 per 100,000

12. Mount Vernon, Westchester County, New York

• Violent crime rate: 687 per 100,000

13. Elmira, Chemung County, New York

• Violent crime rate: 660 per 100,000

14. Peekskill, Westchester County, New York

• Violent crime rate: 646 per 100,000

15. Jamestown, Chautauqua County, New York

• Violent crime rate: 640 per 100,000

16. Yonkers, Westchester County, New York

• Violent crime rate: 628 per 100,000

17. Hempstead, Nassau County, New York

• Violent crime rate: 622 per 100,000

18. Freeport, Nassau County, New York

• Violent crime rate: 611 per 100,000

19. Middletown, Orange County, New York

• Violent crime rate: 598 per 100,000

20. Gloversville, Fulton County, New York

• Violent crime rate: 590 per 100,000

21. Cortland, Cortland County, New York

• Violent crime rate: 580 per 100,000

22. Olean, Cattaraugus County, New York

• Violent crime rate: 573 per 100,000

23. Amsterdam, Montgomery County, New York

• Violent crime rate: 561 per 100,000

24. Cohoes, Albany County, New York

• Violent crime rate: 553 per 100,000

25. Batavia, Genesee County, New York

• Violent crime rate: 547 per 100,000

26. Watertown, Jefferson County, New York

• Violent crime rate: 532 per 100,000

27. Geneva, Ontario County, New York

• Violent crime rate: 525 per 100,000

28. Lockport, Niagara County, New York

• Violent crime rate: 517 per 100,000

29. Kingston, Ulster County, New York

• Violent crime rate: 510 per 100,000

30. Auburn, Cayuga County, New York

• Violent crime rate: 504 per 100,000

31. Dunkirk, Chautauqua County, New York

• Violent crime rate: 492 per 100,000

32. Oneonta, Otsego County, New York

• Violent crime rate: 486 per 100,000

33. Plattsburgh, Clinton County, New York

• Violent crime rate: 478 per 100,000

34. Oswego, Oswego County, New York

• Violent crime rate: 471 per 100,000

35. Hornell, Steuben County, New York

• Violent crime rate: 468 per 100,000

36. Ogdensburg, St. Lawrence County, New York

• Violent crime rate: 460 per 100,000

37. Canandaigua, Ontario County, New York

• Violent crime rate: 455 per 100,000

38. Ticonderoga, Essex County, New York

• Violent crime rate: 447 per 100,000

39. Fulton, Oswego County, New York

• Violent crime rate: 441 per 100,000

40. Hudson, Columbia County, New York

• Violent crime rate: 432 per 100,000

41. Salamanca, Cattaraugus County, New York

• Violent crime rate: 428 per 100,000

42. Massena, St. Lawrence County, New York

• Violent crime rate: 420 per 100,000

43. Little Falls, Herkimer County, New York

• Violent crime rate: 413 per 100,000

44. Mechanicville, Saratoga County, New York

• Violent crime rate: 407 per 100,000

45. Ilion, Herkimer County, New York

• Violent crime rate: 400 per 100,000

46. Norwich, Chenango County, New York

• Violent crime rate: 392 per 100,000

47. Johnstown, Fulton County, New York

• Violent crime rate: 386 per 100,000

48. Endicott, Broome County, New York

• Violent crime rate: 379 per 100,000

49. Oneida, Madison County, New York

• Violent crime rate: 374 per 100,000

50. Rensselaer, Rensselaer County, New York

• Violent crime rate: 368 per 100,000

How We Crafted The List

To figure out the most dangerous places to live in New York State, we used ChatGPT to look up official crime data and a few key metrics that directly reflect violent and property crime rates.

Key metrics include:

Violent Crime Rate (per 1,000 residents)

Property Crime Rate (per 1,000 residents)

Total Crime Rate (Violent + Property)

Crime Trend (5-Year or 10-Year Change)

Police Presence / Officer-to-Population Ratio

Poverty Rate

Unemployment Rate

Population Density

