Don’t Eat Massive Amount Of Snacks Sold At New York State Stores

A massive list of snacks sold at stores across New York may cause "a serious or life-threatening allergic reaction."

Dakota Style Foods, Inc. is expanding the recall of the braided pretzels to include many more projects.

Massive Pretzel Recall In New York State

"The expanded recall was initiated after further testing discovered additional products containing milk were distributed in packaging that did not reveal the presence of milk," the FDA states.

The products were recalled because they may contain undeclared milk, according to the FDA.

"People who have an allergy or severe sensitivity to milk run the risk of a serious or life-threatening allergic reaction if they consume these products," the FDA states.

List of Recalled Items In New York State

The list of recalled pretzels is massive. Below is the complete list along with the brand name, product description, lot code, best-by date, packaging and UPC.

Dakota Style 10oz Honey Mustard Pretzel Kravings D2212022 05/21/2023 Poly bag 84872-60031

Dakota Style 10oz Honey Mustard Pretzel Kravings D1332022 05/24/2023 Poly bag 84872-60031

Dakota Style 10oz Honey Mustard Pretzel Kravings D1462022 05/27/2023 Poly bag 84872-60031

Dakota Style 10oz Honey Mustard Pretzel Kravings D1382022 06/01/2023 Poly bag 84872-60031

Dakota Style 10oz Honey Mustard Pretzel Kravings D1392022 06/01/2023 Poly bag 84872-60031

Dakota Style 10oz Honey Mustard Pretzel Kravings D1422022 06/01/2023 Poly bag 84872-60031

Dakota Style 10oz Honey Mustard Pretzel Kravings D1432022 06/01/2023 Poly bag 84872-60031

Dakota Style 10oz Honey Mustard Pretzel Kravings D1652022 06/27/2023 Poly bag 84872-60031

Dakota Style 10oz Honey Mustard Pretzel Kravings D1752022 06/27/2023 Poly bag 84872-60031

Dakota Style 10oz Honey Mustard Pretzel Kravings D1782022 06/27/2023 Poly bag 84872-60031

Dakota Style 10oz Honey Mustard Pretzel Kravings D1952022 07/20/2023 Poly bag 84872-60031

Dakota Style 10oz Honey Mustard Pretzel Kravings D1962022 07/20/2023 Poly bag 84872-60031

Dakota Style 10oz Honey Mustard Pretzel Kravings D1992022 07/21/2023 Poly bag 84872-60031

Dakota Style 10oz Honey Mustard Pretzel Kravings D2002022 07/26/2023 Poly bag 84872-60031

Dakota Style 10oz Honey Mustard Pretzel Kravings D2012022 07/26/2023 Poly bag 84872-60031

Dakota Style 10oz Honey Mustard Pretzel Kravings D2212022 08/12/2023 Poly bag 84872-60031

Dakota Style 10oz Honey Mustard Pretzel Kravings D2222022 08/23/2023 Poly bag 84872-60031

Dakota Style 10oz Honey Mustard Pretzel Kravings D2562022 09/14/2023 Poly bag 84872-60031

Dakota Style 10oz Honey Mustard Pretzel Kravings D2632022 09/21/2023 Poly bag 84872-60031

Dakota Style 10oz Honey Mustard Pretzel Kravings D2932022 10/24/2023 Poly bag 84872-60031

Dakota Style 10oz Honey Mustard Pretzel Kravings D2982022 10/26/2023 Poly bag 84872-60031

Dakota Style 10oz Honey Mustard Pretzel Kravings D2992022 10/27/2023 Poly bag 84872-60031

Dakota Style 10oz Honey Mustard Pretzel Kravings D3042022 11/01/2023 Poly bag 84872-60031

Dakota Style 10oz Honey Mustard Pretzel Kravings D3052022 11/01/2023 Poly bag 84872-60031

Dakota Style 10oz Honey Mustard Pretzel Kravings D3142022 11/14/2023 Poly bag 84872-60031

Dakota Style 10oz Honey Mustard Pretzel Kravings D3402022 12/05/2023 Poly bag 84872-60031

Dakota Style 10oz Honey Mustard Pretzel Kravings D3402022 12/07/2023 Poly bag 84872-60031

Dakota Style 10oz Honey Mustard Pretzel Kravings D3412022 12/12/2023 Poly bag 84872-60031

Dakota Style 10oz Honey Mustard Pretzel Kravings D3552022 12/21/2023 Poly bag 84872-60031

Dakota Style 10oz Honey Mustard Pretzel Kravings D2352022 12/27/2023 Poly bag 84872-60031

Dakota Style 10oz Honey Mustard Pretzel Kravings D0302023 01/16/2024 Poly bag 84872-60031

Dakota Style 10oz Honey Mustard Pretzel Kravings D0192023 01/23/2024 Poly bag 84872-60031

Dakota Style 10oz Honey Mustard Pretzel Kravings D0262023 01/30/2024 Poly bag 84872-60031

Dakota Style 10oz Honey Mustard Pretzel Kravings D0342023 01/31/2024 Poly bag 84872-60031

Dakota Style 10oz Honey Mustard Pretzel Kravings D0372023 02/07/2024 Poly bag 84872-60031

Dakota Style 10oz Honey Mustard Pretzel Kravings D0382023 02/09/2024 Poly bag 84872-60031

Dakota Style 10oz Honey Mustard Pretzel Kravings D0392023 02/09/2024 Poly bag 84872-60031

Dakota Style 10oz Honey Mustard Pretzel Kravings D0732023 04/03/2024 Poly bag 84872-60031

Dakota Style 10oz Honey Mustard Pretzel Kravings D0872023 04/03/2024 Poly bag 84872-60031

Dakota Style 10oz Salt & Vinegar Pretzel Kravings D0812022 04/26/2023 Poly bag 84872-60018

Dakota Style 10oz Salt & Vinegar Pretzel Kravings D1062022 04/26/2023 Poly bag 84872-60018

Dakota Style 10oz Salt & Vinegar Pretzel Kravings D0892022 04/27/2023 Poly bag 84872-60018

Dakota Style 10oz Salt & Vinegar Pretzel Kravings D1452022 05/02/2023 Poly bag 84872-60018

Dakota Style 10oz Salt & Vinegar Pretzel Kravings D1232022 05/12/2023 Poly bag 84872-60018

Dakota Style 10oz Salt & Vinegar Pretzel Kravings D1222022 05/16/2023 Poly bag 84872-60018

Dakota Style 10oz Salt & Vinegar Pretzel Kravings D1442022 05/23/2023 Poly bag 84872-60018

Dakota Style 10oz Salt & Vinegar Pretzel Kravings D1442022 05/25/2023 Poly bag 84872-60018

Dakota Style 10oz Salt & Vinegar Pretzel Kravings D1422022 05/27/2023 Poly bag 84872-60018

Dakota Style 10oz Salt & Vinegar Pretzel Kravings D1792022 06/20/2023 Poly bag 84872-60018

Dakota Style 10oz Salt & Vinegar Pretzel Kravings D1292022 06/29/2023 Poly bag 84872-60018

Dakota Style 10oz Salt & Vinegar Pretzel Kravings D1802022 06/29/2023 Poly bag 84872-60018

Dakota Style 10oz Salt & Vinegar Pretzel Kravings D2222022 08/23/2023 Poly bag 84872-60018

Dakota Style 10oz Salt & Vinegar Pretzel Kravings D2242022 08/23/2023 Poly bag 84872-60018

Dakota Style 10oz Salt & Vinegar Pretzel Kravings D2622022 09/20/2023 Poly bag 84872-60018

Dakota Style 10oz Salt & Vinegar Pretzel Kravings D2632022 09/20/2023 Poly bag 84872-60018

Dakota Style 10oz Salt & Vinegar Pretzel Kravings D2712022 10/06/2023 Poly bag 84872-60018

Dakota Style 10oz Salt & Vinegar Pretzel Kravings D2922022 10/20/2023 Poly bag 84872-60018

Dakota Style 10oz Salt & Vinegar Pretzel Kravings D3222022 10/20/2023 Poly bag 84872-60018

Dakota Style 10oz Salt & Vinegar Pretzel Kravings D3212022 11/21/2023 Poly bag 84872-60018

Dakota Style 10oz Salt & Vinegar Pretzel Kravings D3222022 11/21/2023 Poly bag 84872-60018

Dakota Style 10oz Salt & Vinegar Pretzel Kravings D3342022 12/01/2023 Poly bag 84872-60018

Dakota Style 10oz Salt & Vinegar Pretzel Kravings D3412022 12/12/2023 Poly bag 84872-60018

Dakota Style 10oz Salt & Vinegar Pretzel Kravings D3612022 01/10/2024 Poly bag 84872-60018

Dakota Style 10oz Salt & Vinegar Pretzel Kravings D2312022 01/16/2024 Poly bag 84872-60018

Dakota Style 10oz Salt & Vinegar Pretzel Kravings D3502022 01/16/2024 Poly bag 84872-60018

Dakota Style 10oz Salt & Vinegar Pretzel Kravings D3552022 01/16/2024 Poly bag 84872-60018

Dakota Style 10oz Salt & Vinegar Pretzel Kravings D3562022 01/16/2024 Poly bag 84872-60018

Dakota Style 10oz Salt & Vinegar Pretzel Kravings D3612022 01/16/2024 Poly bag 84872-60018

Dakota Style 10oz Salt & Vinegar Pretzel Kravings D0122023 01/30/2024 Poly bag 84872-60018

Dakota Style 10oz Salt & Vinegar Pretzel Kravings D3122022 01/30/2024 Poly bag 84872-60018

Dakota Style 10oz Salt & Vinegar Pretzel Kravings D0132023 02/07/2024 Poly bag 84872-60018

Dakota Style 10oz Salt & Vinegar Pretzel Kravings D0452023 02/14/2024 Poly bag 84872-60018

Dakota Style 10oz Salt & Vinegar Pretzel Kravings D0622023 03/09/2024 Poly bag 84872-60018

Dakota Style 10oz Salt & Vinegar Pretzel Kravings D0672023 04/06/2024 Poly bag 84872-60018

Dakota Style 10oz Salt & Vinegar Pretzel Kravings D0792023 04/12/2024 Poly bag 84872-60018

Dakota Style 4.5oz Salt & Vinegar Pretzel Kravings D1042022 04/2023 Poly bag 84872-60030

Dakota Style 4.5oz Salt & Vinegar Pretzel Kravings D1792022 07/2023 Poly bag 84872-60030

Dakota Style 4.5oz Salt & Vinegar Pretzel Kravings D2232022 08/2023 Poly bag 84872-60030

Dakota Style 4.5oz Salt & Vinegar Pretzel Kravings D2222022 09/2023 Poly bag 84872-60030

Dakota Style 4.5oz Salt & Vinegar Pretzel Kravings D2622022 09/2023 Poly bag 84872-60030

Dakota Style 4.5oz Salt & Vinegar Pretzel Kravings D2922022 09/2023 Poly bag 84872-60030

Dakota Style 4.5oz Salt & Vinegar Pretzel Kravings D3252022 11/2023 Poly bag 84872-60030

Dakota Style 4.5oz Salt & Vinegar Pretzel Kravings D3422022 12/2023 Poly bag 84872-60030

Dakota Style 4.5oz Salt & Vinegar Pretzel Kravings D3562022 01/2024 Poly bag 84872-60030

Dakota Style 4.5oz Salt & Vinegar Pretzel Kravings D3612022 01/2024 Poly bag 84872-60030

Dakota Style 4.5oz Salt & Vinegar Pretzel Kravings D0672023 03/2024 Poly bag 84872-60030

Dakota Style 4.5oz Salt & Vinegar Pretzel Kravings D0792023 04/2024 Poly bag 84872-60030

Best Choice 10oz Dill Pickle Pretzel Twists D2442022 09/02/2023 Poly bag 70038-66480

Best Choice 10oz Dill Pickle Pretzel Twists D2502022 09/09/2023 Poly bag 70038-66480

Best Choice 10oz Dill Pickle Pretzel Twists D2512022 09/09/2023 Poly bag 70038-66480

Best Choice 10oz Dill Pickle Pretzel Twists D2562022 09/14/2023 Poly bag 70038-66480

Best Choice 10oz Dill Pickle Pretzel Twists D2482022 09/29/2023 Poly bag 70038-66480

Best Choice 10oz Dill Pickle Pretzel Twists D3182022 11/15/2023 Poly bag 70038-66480

Best Choice 10oz Dill Pickle Pretzel Twists D3192022 11/16/2023 Poly bag 70038-66480

Best Choice 10oz Dill Pickle Pretzel Twists D3432022 12/19/2023 Poly bag 70038-66480

Best Choice 10oz Dill Pickle Pretzel Twists D3622022 01/09/2024 Poly bag 70038-66480

Best Choice 10oz Dill Pickle Pretzel Twists D0192023 01/17/2024 Poly bag 70038-66480

Best Choice 10oz Dill Pickle Pretzel Twists D0202023 01/23/2024 Poly bag 70038-66480

Best Choice 10oz Dill Pickle Pretzel Twists D0472023 03/08/2024 Poly bag 70038-66480

Best Choice 10oz Dill Pickle Pretzel Twists D0742023 04/03/2024 Poly bag 70038-66480

Best Choice 10oz Honey Mustard Pretzel Twists D2432022 09/01/2023 Poly bag 70038-66479

Best Choice 10oz Honey Mustard Pretzel Twists D2242022 09/02/2023 Poly bag 70038-66479

Best Choice 10oz Honey Mustard Pretzel Twists D2442022 09/02/2023 Poly bag 70038-66479

Best Choice 10oz Honey Mustard Pretzel Twists D2452022 09/02/2023 Poly bag 70038-66479

Best Choice 10oz Honey Mustard Pretzel Twists D2542022 09/02/2023 Poly bag 70038-66479

Best Choice 10oz Honey Mustard Pretzel Twists D2532022 09/13/2023 Poly bag 70038-66479

Best Choice 10oz Honey Mustard Pretzel Twists D2552022 09/13/2023 Poly bag 70038-66479

Best Choice 10oz Honey Mustard Pretzel Twists D2562022 09/14/2023 Poly bag 70038-66479

Best Choice 10oz Honey Mustard Pretzel Twists D3132022 11/14/2023 Poly bag 70038-66479

Best Choice 10oz Honey Mustard Pretzel Twists D3142022 11/14/2023 Poly bag 70038-66479

Best Choice 10oz Honey Mustard Pretzel Twists D3462022 12/20/2023 Poly bag 70038-66479

Best Choice 10oz Honey Mustard Pretzel Twists D0142023 01/23/2024 Poly bag 70038-66479

Best Choice 10oz Honey Mustard Pretzel Twists D0192023 01/23/2024 Poly bag 70038-66479

Best Choice 10oz Honey Mustard Pretzel Twists D0592023 03/03/2024 Poly bag 70038-66479

Four Brothers 10oz Salt & Vinegar Pretzels D1222022 05/13/2023 Poly bag 33147-89146

Four Brothers 10oz Salt & Vinegar Pretzels D2592022 09/20/2023 Poly bag 33147-89146

Four Brothers 10oz Salt & Vinegar Pretzels D3342022 12/01/2023 Poly bag 33147-89146

Four Brothers 10oz Salt & Vinegar Pretzels D3612022 01/16/2024 Poly bag 33147-89146

Four Brothers 10oz Salt & Vinegar Pretzels D0122023 01/30/2024 Poly bag 33147-89146

Four Brothers 10oz Salt & Vinegar Pretzels D0452023 03/09/2024 Poly bag 33147-89146

Four Brothers 10oz Salt & Vinegar Pretzels D0662023 03/09/2024 Poly bag 33147-89146

Four Brothers 10oz Salt & Vinegar Pretzels D0672023 03/14/2024 Poly bag 33147-89146

Four Brothers 10oz Honey Mustard Pretzels D2162022 08/09/2023 Poly bag 33147-89145

Four Brothers 10oz Honey Mustard Pretzels D2582022 09/21/2023 Poly bag 33147-89145

Four Brothers 10oz Honey Mustard Pretzels D3402022 12/07/2023 Poly bag 33147-89145

Four Brothers 10oz Honey Mustard Pretzels D0182023 01/19/2024 Poly bag 33147-89145

Four Brothers 10oz Honey Mustard Pretzels D0512023 03/07/2024 Poly bag 33147-89145

Four Brothers 10oz Honey Mustard Pretzels D0662023 03/14/2024 Poly bag 33147-89145

Gelson's 4.5oz Dill Pickle Pretzels D2212022 08/11/2023 Poly bag 23631-11187

Gelson's 4.5oz Dill Pickle Pretzels D2662022 09/23/2023 Poly bag 23631-11187

Gelson's 4.5oz Dill Pickle Pretzels D2702022 09/27/2023 Poly bag 23631-11187

Gelson's 4.5oz Dill Pickle Pretzels D3462022 12/20/2023 Poly bag 23631-11187

Gelson's 4.5oz Dill Pickle Pretzels D0472023 03/03/2024 Poly bag 23631-11187

Gelson's 4.5oz Dill Pickle Pretzels D1032023 04/13/2024 Poly bag 23631-11187

Gelson's 4.5oz Honey Mustard Pretzels D2212022 08/11/2023 Poly bag 23631-11186

Gelson's 4.5oz Honey Mustard Pretzels D2482022 09/22/2023 Poly bag 23631-11186

Gelson's 4.5oz Honey Mustard Pretzels D2482022 09/23/2023 Poly bag 23631-11186

Gelson's 4.5oz Honey Mustard Pretzels D2692022 09/28/2023 Poly bag 23631-11186

Gelson's 4.5oz Honey Mustard Pretzels D3552022 01/10/2024 Poly bag 23631-11186

Gelson's 4.5oz Honey Mustard Pretzels D0392023 03/03/2024 Poly bag 23631-11186

Gelson's 4.5oz Honey Mustard Pretzels D1012023 04/13/2024 Poly bag 23631-11186

Gelson's 4.5oz Sea Salt Pretzels D2222022 08/11/2023 Poly bag 23631-11185

Gelson's 4.5oz Sea Salt Pretzels D2482022 09/29/2023 Poly bag 23631-11185

Gelson's 4.5oz Sea Salt Pretzels D0592023 04/13/2024 Poly bag 23631-11185

Hy-Vee 10oz Dill Pickle Braided Pretzels D1032022 04/27/2023 Poly bag 75450-24308

Hy-Vee 10oz Dill Pickle Braided Pretzels D1322022 05/25/2023 Poly bag 75450-24308

Hy-Vee 10oz Dill Pickle Braided Pretzels D1512022 06/09/2023 Poly bag 75450-24308

Hy-Vee 10oz Dill Pickle Braided Pretzels D1882022 07/07/2023 Poly bag 75450-24308

Hy-Vee 10oz Dill Pickle Braided Pretzels D2112022 08/05/2023 Poly bag 75450-24308

Hy-Vee 10oz Dill Pickle Braided Pretzels D2212022 08/24/2023 Poly bag 75450-24308

Hy-Vee 10oz Dill Pickle Braided Pretzels D2632022 09/21/2023 Poly bag 75450-24308

Hy-Vee 10oz Dill Pickle Braided Pretzels D2702022 10/06/2023 Poly bag 75450-24308

Hy-Vee 10oz Dill Pickle Braided Pretzels D3322022 11/29/2023 Poly bag 75450-24308

Hy-Vee 10oz Dill Pickle Braided Pretzels D3272022 11/29/2023 Poly bag 75450-24308

Hy-Vee 10oz Dill Pickle Braided Pretzels D3392022 12/05/2023 Poly bag 75450-24308

Hy-Vee 10oz Dill Pickle Braided Pretzels D3432022 12/12/2023 Poly bag 75450-24308

Hy-Vee 10oz Dill Pickle Braided Pretzels D3622022 01/09/2024 Poly bag 75450-24308

Hy-Vee 10oz Dill Pickle Braided Pretzels D0382023 02/09/2024 Poly bag 75450-24308

Hy-Vee 10oz Dill Pickle Braided Pretzels D0452023 02/16/2024 Poly bag 75450-24308

Hy-Vee 10oz Dill Pickle Braided Pretzels D0472023 03/08/2024 Poly bag 75450-24308

Hy-Vee 10oz Honey Mustard Braided Pretzels D2022022 07/26/2023 Poly bag 75450-24309

Hy-Vee 10oz Honey Mustard Braided Pretzels D2222022 08/23/2023 Poly bag 75450-24309

Hy-Vee 10oz Honey Mustard Braided Pretzels D2582022 09/20/2023 Poly bag 75450-24309

Hy-Vee 10oz Honey Mustard Braided Pretzels D2692022 10/06/2023 Poly bag 75450-24309

Hy-Vee 10oz Honey Mustard Braided Pretzels D2882022 10/17/2023 Poly bag 75450-24309

Hy-Vee 10oz Honey Mustard Braided Pretzels D3332022 11/29/2023 Poly bag 75450-24309

Hy-Vee 10oz Honey Mustard Braided Pretzels D3542022 12/27/2023 Poly bag 75450-24309

Hy-Vee 10oz Honey Mustard Braided Pretzels D0102023 01/10/2024 Poly bag 75450-24309

Hy-Vee 10oz Honey Mustard Braided Pretzels D0192023 01/23/2024 Poly bag 75450-24309

Hy-Vee 10oz Honey Mustard Braided Pretzels D0302023 02/06/2024 Poly bag

75450-24309

Hy-Vee 10oz Honey Mustard Braided Pretzels D0382023 02/09/2024 Poly bag 75450-24309

Hy-Vee 10oz Honey Mustard Braided Pretzels D0392023 02/13/2024 Poly bag 75450-24309

Hy-Vee 10oz Honey Mustard Braided Pretzels D0512023 03/07/2024 Poly bag 75450-24309

Hy-Vee 10oz Salt & Vinegar Braided Pretzels D0822022 04/26/2023 Poly bag 75450-27706

Hy-Vee 10oz Salt & Vinegar Braided Pretzels D1592022 06/09/2023 Poly bag 75450-27706

Hy-Vee 10oz Salt & Vinegar Braided Pretzels D1792022 08/09/2023 Poly bag 75450-27706

Hy-Vee 10oz Salt & Vinegar Braided Pretzels D2712022 10/06/2023 Poly bag 75450-27706

Hy-Vee 10oz Salt & Vinegar Braided Pretzels D3212022 11/17/2023 Poly bag 75450-27706

Hy-Vee 10oz Salt & Vinegar Braided Pretzels D3252022 11/29/2023 Poly bag 75450-27706

Hy-Vee 10oz Salt & Vinegar Braided Pretzels D3342022 12/01/2023 Poly bag 75450-27706

Hy-Vee 10oz Salt & Vinegar Braided Pretzels D3412022 12/12/2023 Poly bag 75450-27706

Hy-Vee 10oz Salt & Vinegar Braided Pretzels D0132023 02/07/2024 Poly bag 75450-27706

Hy-Vee 10oz Salt & Vinegar Braided Pretzels D0442023 02/14/2024 Poly bag 75450-27706

Schnucks 10oz Honey Mustard Pretzel Schticks D1582022 06/13/2023 Poly bag 41318-25266

Schnucks 10oz Honey Mustard Pretzel Schticks D1932022 07/12/2023 Poly bag 41318-25266

Schnucks 10oz Honey Mustard Pretzel Schticks D1942022 07/14/2023 Poly bag 41318-25266

Schnucks 10oz Honey Mustard Pretzel Schticks D1952022 07/14/2023 Poly bag 41318-25266

Schnucks 10oz Honey Mustard Pretzel Schticks D2882022 10/17/2023 Poly bag 41318-25266

Schnucks 10oz Honey Mustard Pretzel Schticks D0112023 01/18/2024 Poly bag 41318-25266

Schnucks 10oz Honey Mustard Pretzel Schticks D0172023 01/23/2024 Poly bag 41318-25266

Schnucks 10oz Honey Mustard Pretzel Schticks D0182023 01/23/2024 Poly bag 41318-25266

Schnucks 10oz Dill Pickle Pretzel Schticks D1182022 05/01/2023 Poly bag 41318-25268

Schnucks 10oz Dill Pickle Pretzel Schticks D1232022 05/12/2023 Poly bag 41318-25268

Schnucks 10oz Dill Pickle Pretzel Schticks D1812022 07/06/2023 Poly bag 41318-25268

Schnucks 10oz Dill Pickle Pretzel Schticks D1872022 07/06/2023 Poly bag 41318-25268

Schnucks 10oz Dill Pickle Pretzel Schticks D2902022 10/17/2023 Poly bag 41318-25268

Schnucks 10oz Dill Pickle Pretzel Schticks D0052023 01/16/2024 Poly bag 41318-25268

Schnucks 10oz Dill Pickle Pretzel Schticks D0132023 01/17/2024 Poly bag 41318-25268

Schnucks 10oz Dill Pickle Pretzel Schticks D0142023 01/17/2024 Poly bag 41318-25268

PICS/Price Chopper 10oz Honey Mustard Pretzel Twists D0592023 03/08/2024 Poly bag 41735-05739

PICS/Price Chopper 10oz Honey Mustard Pretzel Twists D0602023 03/08/2024 Poly bag 41735-05739

PICS/Price Chopper 10oz Honey Mustard Pretzel Twists D0662023 03/09/2024 Poly bag 41735-05739

Stadium Pretzels 2oz Honey Mustard Pretzels D3152022 11/15/2023 Poly bag 60003-51999

The recalled items are sold at retail stores in New York and in 47 other states.

No illnesses have been reported to date, according to the FDA.

Read More: Warning: Many New York State Drivers On Verge of Losing License

"Consumers who have purchased these pretzels are urged not to consume them and to return the product to the place of purchase for a full refund. Consumers with questions may contact the company at 1-800-446-2779, Monday through Friday, 8:00am-5:00pm, CST," the FDA said.

