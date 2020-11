How Each County in New York Voted in the Presidential Election

Here's how each county in New York State voted in the presidential election.

Albany

Joseph R. Biden / Kamala D. Harris (D): 60.01 %

Donald J. Trump / Michael R. Pence (R): 37.37 %

Allegany

Joseph R. Biden / Kamala D. Harris (D): 24.05 %

Donald J. Trump / Michael R. Pence (R): 72.75 %

Bronx

Joseph R. Biden / Kamala D. Harris (D): 81.93 %

Donald J. Trump / Michael R. Pence (R): 16.83 %

Cattaraugus

Joseph R. Biden / Kamala D. Harris (D): 30.25 %

Donald J. Trump / Michael R. Pence (R): 67.15 %

Cayuga

Joseph R. Biden / Kamala D. Harris (D): 39.29 %

Donald J. Trump / Michael R. Pence (R): 57.78 %

Chautauqua

Joseph R. Biden / Kamala D. Harris (D): 33.21 %

Donald J. Trump / Michael R. Pence (R): 64.06 %

Chemung

Joseph R. Biden / Kamala D. Harris (D): 36.33 %

Donald J. Trump / Michael R. Pence (R): 60.87 %

Chenango

Joseph R. Biden / Kamala D. Harris (D): 29.59 %

Donald J. Trump / Michael R. Pence (R): 67.75 %

Clinton

Joseph R. Biden / Kamala D. Harris (D): 45.90 %

Donald J. Trump / Michael R. Pence (R): 51.92 %

Columbia

Joseph R. Biden / Kamala D. Harris (D): 51.03 %

Donald J. Trump / Michael R. Pence(R): 46.47 %

Cortland

Joseph R. Biden / Kamala D. Harris (D): 40.50 %

Donald J. Trump / Michael R. Pence (R): 56.25 %

Delaware

Joseph R. Biden / Kamala D. Harris (D): 34.15 %

Donald J. Trump / Michael R. Pence (R): 63.57 %

Dutchess

Donald J. Trump / Michael R. Pence (R): 50.48 %

Joseph R. Biden / Kamala D. Harris (D): 47.28 %

Erie

Joseph R. Biden / Kamala D. Harris (D): 42.43 %

Donald J. Trump / Michael R. Pence (R): 54.38 %

Essex

Joseph R. Biden / Kamala D. Harris (D): 45.51 %

Donald J. Trump / Michael R. Pence (R): 51.93 %

Franklin

Joseph R. Biden / Kamala D. Harris (D): 42.52 %

Donald J. Trump / Michael R. Pence (R): 55.07 %

Fulton

Joseph R. Biden / Kamala D. Harris (D): 25.24 %

Donald J. Trump / Michael R. Pence (R): 72.14 %

Genesee

Joseph R. Biden / Kamala D. Harris (D): 27.99 %

Donald J. Trump / Michael R. Pence (R): 68.87 %

Greene

Donald J. Trump / Michael R. Pence (R) 60.64 %

Joseph R. Biden / Kamala D. Harris (D): 36.59 %

Hamilton

Joseph R. Biden / Kamala D. Harris (D): 30.37 %

Donald J. Trump / Michael R. Pence (R): 67.45 %

Herkimer

Joseph R. Biden / Kamala D. Harris (D): 29.26 %

Donald J. Trump / Michael R. Pence (R): 68.47 %

Jefferson

Joseph R. Biden / Kamala D. Harris (D): 33.74 %

Donald J. Trump / Michael R. Pence (R): 63.76 %

Kings

Joseph R. Biden / Kamala D. Harris (D): 73.61 %

Donald J. Trump / Michael R. Pence (R): 25.02 %

Lewis

Joseph R. Biden / Kamala D. Harris (D): 25.29 %

Donald J. Trump / Michael R. Pence (R): 72.46 %

Livingston

Joseph R. Biden / Kamala D. Harris (D): 34.49 %

Donald J. Trump / Michael R. Pence (R): 62.49 %

Madison

Joseph R. Biden / Kamala D. Harris (D): 37.47 %

Donald J. Trump / Michael R. Pence (R): 59.55 %

Monroe

Joseph R. Biden / Kamala D. Harris (D): 52.76 %

Donald J. Trump / Michael R. Pence (R): 44.29 %

Montgomery

Joseph R. Biden / Kamala D. Harris (D): 32.52 %

Donald J. Trump / Michael R. Pence (R): 65.09 %

Nassau

Joseph R. Biden / Kamala D. Harris (D): 48.46 %

Donald J. Trump / Michael R. Pence (R): 49.56 %

New York

Joseph R. Biden / Kamala D. Harris (D): 83.89 %

Donald J. Trump / Michael R. Pence (R): 14.44 %

Niagara

Joseph R. Biden / Kamala D. Harris (D): 39.41 %

Donald J. Trump / Michael R. Pence (R): 58.15 %

Oneida

Joseph R. Biden / Kamala D. Harris (D): 52.72 %

Donald J. Trump / Michael R. Pence (R): 44.37 %

Onondaga

Joseph R. Biden / Kamala D. Harris (D): 52.72%

Donald J. Trump / Michael R. Pence (R): 44.37%

Ontario

Joseph R. Biden / Kamala D. Harris (D): 43.16 %

Donald J. Trump / Michael R. Pence (R): 53.50 %

Orange

Donald J. Trump / Michael R. Pence(R): 53.90 %

Joseph R. Biden / Kamala D. Harris (D): 44.16 %

Orleans

Joseph R. Biden / Kamala D. Harris (D): 25.91 %

Donald J. Trump / Michael R. Pence (R): 70.91 %

Oswego

Joseph R. Biden / Kamala D. Harris (D): 32.73 %

Donald J. Trump / Michael R. Pence (R): 64.48 %

Otsego

Joseph R. Biden / Kamala D. Harris (D): 40.58 %

Donald J. Trump / Michael R. Pence (R): 56.32 %

Putnam

Donald J. Trump / Michael R. Pence(R): 59.12 %

Joseph R. Biden / Kamala D. Harris (D): 39.05 %

Queens

Joseph R. Biden / Kamala D. Harris (D): 68.51 %

Donald J. Trump / Michael R. Pence (R): 30.11 %

Rensselaer

Joseph R. Biden / Kamala D. Harris (D): 46.10 %

Donald J. Trump / Michael R. Pence (R): 51.04 %

Richmond

Joseph R. Biden / Kamala D. Harris (D): 37.39 %

Donald J. Trump / Michael R. Pence (R): 61.24 %

Rockland

Donald J. Trump / Michael R. Pence(R): 54.79 %

Joseph R. Biden / Kamala D. Harris (D): 43.72 %

Saratoga

Joseph R. Biden / Kamala D. Harris (D): 46.02 %

Donald J. Trump / Michael R. Pence (R): 51.16 %

Schenectady

Joseph R. Biden / Kamala D. Harris (D): 51.93 %

Donald J. Trump / Michael R. Pence (R): 45.15 %

Schoharie

Joseph R. Biden / Kamala D. Harris (D): 29.78 %

Donald J. Trump / Michael R. Pence (R): 66.97 %

Schuyler

Joseph R. Biden / Kamala D. Harris (D): 34.54 %

Donald J. Trump / Michael R. Pence (R): 62.61 %

Seneca

Joseph R. Biden / Kamala D. Harris (D): 38.90 %

Donald J. Trump / Michael R. Pence (R): 58.10 %

St.Lawrence

Joseph R. Biden / Kamala D. Harris (D): 36.37 %

Donald J. Trump / Michael R. Pence (R): 60.99 %

Steuben

Joseph R. Biden / Kamala D. Harris (D): 28.93 %

Donald J. Trump / Michael R. Pence (R): 68.57 %

Suffolk

Joseph R. Biden / Kamala D. Harris (D): 42.88 %

Donald J. Trump / Michael R. Pence (R): 55.38 %

Sullivan

Donald J. Trump / Michael R. Pence(R): 55.38 %

Joseph R. Biden / Kamala D. Harris (D): 42.88 %

Tioga

Joseph R. Biden / Kamala D. Harris (D): 32.63 %

Donald J. Trump / Michael R. Pence (R): 64.51 %

Tompkins

Joseph R. Biden / Kamala D. Harris (D): 69.65 %

Donald J. Trump / Michael R. Pence (R): 27.43 %

Ulster

Joseph R. Biden / Kamala D. Harris (D): 54.50 %

Donald J. Trump / Michael R. Pence(R): 42.95 %

Warren

Joseph R. Biden / Kamala D. Harris (D): 42.49 %

Donald J. Trump / Michael R. Pence (R): 54.69 %

Washington

Joseph R. Biden / Kamala D. Harris (D): 36.01 %

Donald J. Trump / Michael R. Pence (R): 61.35 %

Wayne

Joseph R. Biden / Kamala D. Harris (D): 33.99 %

Donald J. Trump / Michael R. Pence (R): 63.03 %

Westchester

Joseph R. Biden / Kamala D. Harris (D):62.86 %

Donald J. Trump / Michael R. Pence(R): 35.31 %

Wyoming

Joseph R. Biden / Kamala D. Harris (D): 22.28 %

Donald J. Trump / Michael R. Pence (R): 75.23 %

Yates

Joseph R. Biden / Kamala D. Harris (D): 34.26 %

Donald J. Trump / Michael R. Pence (R): 62.45 %

New York State Overal: Election Districts Reporting: 15,198 of 15,546

Joseph R. Biden / Kamala D. Harris (D): 55.16 % (3,582,515 votes)



Donald J. Trump / Michael R. Pence(R): 42.80 % (2,780,266 votes)

All of the results are unofficial results from the New York Board of Elections.